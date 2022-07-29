Це був барак, у якому були бійці "Азова", розповіли журналістам у розвідці.

Українська розвідка зафіксувала артилерійські обстріли у напрямку Оленівки, де вранці, 29 липня, за словами кремлівських пропагандистів, загинули понад 40 українських військовополонених.

Про це повідомили джерела УП у розвідці.

Інше джерело повідомило журналістам, що днями українських полонених перевели до промзони, саме у цей барак, по якому 29 липня був удар.

"Це був барак, у якому були бійці "Азова", їх перевели до нього за кілька днів до обстрілу, ми ще не могли зрозуміти, чому", - відповів співрозмовник.

Удар по колонії з українськими військовополоненими

Вранці, 29 липня, проросійські бойовики повідомили про загибель 40 українських бійців внаслідок удару по бараці Оленівської колонії.

При цьому кремлівські пропагандисти, намагаючись приховати сліди воєнного злочину, звинуватили в ударі українських військових.

За оновленою інформацією росЗМІ, загиблих вже понад 50.

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