Українська розвідка зафіксувала артилерійські обстріли у напрямку Оленівки, де вранці, 29 липня, за словами кремлівських пропагандистів, загинули понад 40 українських військовополонених.
Про це повідомили джерела УП у розвідці.
Інше джерело повідомило журналістам, що днями українських полонених перевели до промзони, саме у цей барак, по якому 29 липня був удар.
"Це був барак, у якому були бійці "Азова", їх перевели до нього за кілька днів до обстрілу, ми ще не могли зрозуміти, чому", - відповів співрозмовник.
Удар по колонії з українськими військовополоненими
Вранці, 29 липня, проросійські бойовики повідомили про загибель 40 українських бійців внаслідок удару по бараці Оленівської колонії.
При цьому кремлівські пропагандисти, намагаючись приховати сліди воєнного злочину, звинуватили в ударі українських військових.
За оновленою інформацією росЗМІ, загиблих вже понад 50.