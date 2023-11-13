У Повітряних силах підтвердили це офіційно.

Зенітно-ракетні комплекси Бук-М1 на озброєнні України вдалося переобладнати під американські ракети.

Про це заявив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в інтерв'ю Radio NV. За його словами, західні партнери оголосили про гарні результати застосування на полігоні у Сполучених Штатах Америки вже адаптованих ЗРК.

Ігнат зазначив, що виробництво ракет для зенітно-ракетних комплексів Бук-М1 та С-300 є лише в Росії, тому Україна має шукати способи "схрещення радянського з американським".

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"Вони [захищають], нехай і на невеликому радіусі. Ракети Sea Sparrow зможуть допомогти захистити об'єкти критичної інфраструктури передусім", - додав речник Повітряних сил.

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Наприкінці минулого місяці у ЗМІ з'явился інформація, що на озброєнні української армії з'являться гібридні системи протиповітряної оборони, над створенням яких працювали і американські спеціалісти.

За даними The New York Times, програма має назву FrankenSAM. Її метою є поєднання сучасної західної зброї з радянською.

Повідомлялося, що в одному з випадків інженери об'єднали зенітно-ракетний комплекс "Бук" та ракети Sea Sparrow, а в іншому - радянські радари з американськими ракетами Sidewinder.

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