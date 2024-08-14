Також вони поділилися враженнями про рівень фортифікаційних споруд, які там зустріли.

Українські військові відчували страх, адреналін та піднесення під час наступу на Курську область. Про це розповіли два його учасники, які наразі з пораненнями перебувають в одній з лікарень Сумщини, передає Суспільне.

Боєць Павло був у складі військового підрозділу, який у числі перших зайшов у Курську область.

"Страх, адреналін. Ти розумієш, коли зайшов на їхню територію, як ми натерпілися, як наші жінки, діти натерпілися всього цього, що тепер їхня черга", - поділився враженнями військовий.

Відео дня

Він отримав осколкові поранення, коли його підрозділ пройшов близько 30 кілометрів по території Росії.

"Ми зачищали будинки, шукали російських військових, "приліт" стався просто у дворі. Я впав, кричу "300-й!". До мене підбігли, наклали мені турнікети, і я чекав евакуації. Я не вірив, що звідти вийду живим", - згадує Павло.

Військовий також розповів про фортифікації росіян на Курщині: "Я по окопах їхніх ходив. Там дуже великі окопи в них, під три метри, все деревом обшито, по боках стіни, підлога навіть дерев’яна в тих окопах. Дуже великі. Вони покинули їх. Знали, що ми будемо заходити".

Боєць Олександр був учасником наступу на російську територію у складі іншого підрозділу.

"Було відчуття такого трохи піднесення, тому що ти можеш відплатити за все те, що вони зробили з нами. При всьому цьому ми ж не звірі. Не ображаємо цивільних, не мародеримо. Ми просто робимо так, щоб надалі і нашим хлопцям на фронті, які зараз на Донбасі, на Запорізькому напрямку, там, де зараз дуже тяжко, було легше. Особисто ми зайшли більше ніж на 25 кілометрів вглиб, тобто аж за Суджу. Ми потрапили в невеличку засідку, коли зачищали один населений пункт. На щастя, поранення виявилось легким", - зазначив військовий.

Олександр розповів, як українських військових зустрічало цивільне населення на Курщині: "Більшість цивільних налякані, але ті, що старші – їм якби все одно. Я не спостерігав, щоб вони бачили в нас якихось ворогів попри ту російську пропаганду. Зустрічали людей, які були дуже налякані, але в принципі після спілкування з нами – нормально".

У Курській області його дуже вразила різниця між українськими і російськими військовослужбовцями.

"Ми на декілька голів вищі. Видно, що в нас більш підготовлені військові, більш вмотивовані. В нас люди знають, напевно, за чим вони йдуть. Навіть військові, які здавалися в полон там – таке відчуття, ніби вони трохи овочі, ніби вони й самі не знають, що вони тут роблять, нащо їх послали" – ділиться думками чоловік.

Також військовий розповів про те, як під час зачищення вулиці вдалося взяти полоненого: "В одній з хат ми знайшли російського військового, він був з "радєйкою", тобто передавав якісь дані, або коригував, або просто його задача була, як він сказав, якщо побачить "хохлів", то повинен передавати на "радєйку". Ми його скрутили, допитали і відправили в обмінний фонд".

Щодо захисних споруд, то Олександр був вражений їх низьким рівнем на тому напрямку, де просувався його підрозділ.

"Вони розставили на кордоні "зуби дракона", але це і все. Це не захист кордону. Коли вони зустрічаються з нашими військовими, вони намагаються окопуватись. Але це просто окоп. Як це було у нас у 2022 році, коли ми не очікували нападу, саме повномасштабного, так зараз у них. Вони не очікують нападу, вони не очікують того, що ми можемо дати їм відсіч. Тому вони якось не сильно і готуються", - додав військовий.

Наступ ЗСУ на Курську область – що відомо

ЗСУ 6 серпня розпочали наступальну операцію у Курській області. 12 серпня Україна на офіційному рівні визнала, що проводить наступ.

13 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські захисники взяли під контроль 74 населені пункти Курської області. А сьогодні він повідомив про завершення пошуку та знищення ворога в місті Суджа.

Вас також можуть зацікавити новини: