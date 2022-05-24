Загарбник додав, що на цій війні взагалі не можна нікому довіряти, бо "тут усі вороги".

Російський окупант розповів дружині про жахи війни та обурився обманом свого командування.

Про це свідчить перехоплена телефонна розмова, опублікована Головним управлінням розвідки МО України.

Загарбник скаржиться на проблеми з психікою через війну в Україні. За його словами, стільки трупів, зокрема й розірваних, він не бачив ще ніколи.

Росіянин також обурений обманом з боку командування. "10 числа знову зарплата прийде, ну і знову нас на*буть. Як завжди. Планували 10 тисяч на добу. А вони на*бали. Тут вже реально бунт почався. І 80% навіть в бій не ідуть. І ми в бій не ідемо. Я на будівництві більше заробляю", - скаржиться окупант.

Він також розповів про величезні втрати в багатьох підрозділах окупантів: "Друзів втратив багатьох. 15-ту бригаду самарську взагалі роз'*бали в г*вно. Просто одні трупи. Я таке побачив – це страшно. Молоді хлопці. Я здоровий мужик – божеволію від цього. Я плачу, ридаю щоразу".

Загарбник додав, що на цій війні взагалі не можна нікому довіряти: "Тут всі вороги. Нема такого, щоб "ЛНР", "ДНР" були за Росію. Ніх*я подібного. Всі вороги".

Окупант заявив, що звільниться, як тільки закінчиться контракт.

Як повідомляв УНІАН, зґвалтування, мародерство та масові злочини вже давно стали реаліями російських окупантів. Вони обговорюють звірства, вчинені в Україні, як звичайні новини.

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