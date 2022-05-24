Окупант розповів дружині про жахи війни та обман командування / фото facebook.com/mod.mil.rus

Російський окупант розповів дружині про жахи війни та обурився обманом свого командування.

Про це свідчить перехоплена телефонна розмова, опублікована Головним управлінням розвідки МО України.

Загарбник скаржиться на проблеми з психікою через війну в Україні. За його словами, стільки трупів, зокрема й розірваних, він не бачив ще ніколи.

Росіянин також обурений обманом з боку командування. "10 числа знову зарплата прийде, ну і знову нас на*буть. Як завжди. Планували 10 тисяч на добу. А вони на*бали. Тут вже реально бунт почався. І 80% навіть в бій не ідуть. І ми в бій не ідемо. Я на будівництві більше заробляю", - скаржиться окупант.

Він також розповів про величезні втрати в багатьох підрозділах окупантів: "Друзів втратив багатьох. 15-ту бригаду самарську взагалі роз'*бали в г*вно. Просто одні трупи. Я таке побачив – це страшно. Молоді хлопці. Я здоровий мужик – божеволію від цього. Я плачу, ридаю щоразу".

Загарбник додав, що на цій війні взагалі не можна нікому довіряти: "Тут всі вороги. Нема такого, щоб "ЛНР", "ДНР" були за Росію. Ніх*я подібного. Всі вороги".

Окупант заявив, що звільниться, як тільки закінчиться контракт.

Читайте також:
Російським військовим видають наркоту для командирів: СБУ перехопила розмову (аудіо)
Російським військовим видають "наркоту" для командирів: СБУ перехопила розмову (аудіо)
Centurion C-RAM: зброя, що здатна запобігти трагедії, як на полігоні в Десні та Яворові
Centurion C-RAM: зброя, що здатна запобігти трагедії, як на полігоні в Десні та Яворові
До 14 ракет на добу: росіяни підтримують високу інтенсивність обстрілів - Залужний
До 14 ракет на добу: росіяни підтримують високу інтенсивність обстрілів - Залужний
Мені їх не шкода: росіянин похвалився дружині, як винищує мирних українців (аудіо)
"Мені їх не шкода": росіянин похвалився дружині, як винищує мирних українців (аудіо)
Вухо відрізали, а могли б БТРом четвертувати: окупант зізнався у звірствах на Харківщині (аудіо)
"Вухо відрізали, а могли б БТРом четвертувати": окупант зізнався у звірствах на Харківщині (аудіо)

Як повідомляв УНІАН, зґвалтування, мародерство та масові злочини вже давно стали реаліями російських окупантів. Вони обговорюють звірства, вчинені в Україні, як звичайні новини.

Вас також можуть зацікавити новини: