Російський окупант розповів дружині про жахи війни та обурився обманом свого командування.
Про це свідчить перехоплена телефонна розмова, опублікована Головним управлінням розвідки МО України.
Загарбник скаржиться на проблеми з психікою через війну в Україні. За його словами, стільки трупів, зокрема й розірваних, він не бачив ще ніколи.
Росіянин також обурений обманом з боку командування. "10 числа знову зарплата прийде, ну і знову нас на*буть. Як завжди. Планували 10 тисяч на добу. А вони на*бали. Тут вже реально бунт почався. І 80% навіть в бій не ідуть. І ми в бій не ідемо. Я на будівництві більше заробляю", - скаржиться окупант.
Він також розповів про величезні втрати в багатьох підрозділах окупантів: "Друзів втратив багатьох. 15-ту бригаду самарську взагалі роз'*бали в г*вно. Просто одні трупи. Я таке побачив – це страшно. Молоді хлопці. Я здоровий мужик – божеволію від цього. Я плачу, ридаю щоразу".
Загарбник додав, що на цій війні взагалі не можна нікому довіряти: "Тут всі вороги. Нема такого, щоб "ЛНР", "ДНР" були за Росію. Ніх*я подібного. Всі вороги".
Окупант заявив, що звільниться, як тільки закінчиться контракт.
Як повідомляв УНІАН, зґвалтування, мародерство та масові злочини вже давно стали реаліями російських окупантів. Вони обговорюють звірства, вчинені в Україні, як звичайні новини.
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