Водночас загарбники бідкаються, що обіцяної ротації доведеться чекати довго.

Зґвалтування, мародерство та масові злочини вже давно стали реаліями російських окупантів. Вони обговорюють звірства, вчинені в Україні, як звичайні новини.

Про це свідчить нове перехоплення Головного управління розвідки МО України.

Розвідникам вдалося перехопити телефонну розмову двоє окупантів з так званої "ДНР". Обидва залюбки діляться враженнями від перебігу подій в їхній частині. Нещодавно їх попередили, що обіцяної колись ротації можна навіть не чекати.

"Жодних обмінів не буде, можете не сподіватися. Доки Донецьку, Луганську область не "звільнять", взагалі за ротацію можете забути. А далі ми не рухаємось, бо все угрупування знаходиться в "ДНР". Коли вони там закінчать, вони перекидають сюди війська і почнемо рухатись", - каже один з вояків.

Обговоривши службові перспективи співрозмовники вирішили поговорити про розгул злочинності в окупаційній армії. Новин накопичилося чимало.

"Розповідали за 125 полк. Аж до того, що зґвалтували восьмирічну дівчинку. Мародерство. "Віджали" у когось заправку. У людей забирали паливо, через цю заправку продавали. Командир полку, командири батальйонів. І помічники командирів батальйонів", - каже "ДНРівець".

Також окупант попередив свого співрозмовника, щоб той був обережнішим. Водночас він бідкається, що досі не може зрозуміти, чому його залучили до "спецоперації" Росії.

Перехоплені розмови окупантів:

8 травня у нових телефонних розмовах окупантів, які вдалося перехопити СБУ йшлося про те, що у вільний час російські окупанти сильно пиячать, після чого влаштовують між собою перестрілки та різанину, займаються рекетом на Херсонщині. Була інформація, що окупанти почали брати з українців гроші за право проїзду.

Раніше СБУ опублікувала перехоплену розмову, що свідчить, що війська Кадирова не тільки знімають постановочні ролики в Україні, а й не на жарт захопилися мародерством. Вони крадуть не тільки в українців, а й у російських військових.

Також перехоплення демонструють, як російські окупанти скаржаться на великі втрати в Україні та командирів-боягузів.

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