Очільник ОВА пожартував, що окупанти знову "не там палили".

На Луганщині знову сталося "бавовна". На цей раз "щось прилетіло" у Нижній Дуванці, біля Сватового.

Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації.

Так, сьогодні сталася "бавовна" біля тимчасово окупованого міста Сватове. Там армія РФ знову зазнала втрат.

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"Сьогодні в Нижній Дуванці біля Сватового буряти розлетілися і висять шматками зараз на деревах. Щось вони там знову палили не там, де треба, чи там, де треба", - пожартував Гайдай.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Сьогодні у Генштабі підтвердили, що ЗСУ "демілітаризували" окупантів на Херсонщині та Запоріжжі. У районі Чернігівки було знищено сім танків і до десяти одиниць автомобільної техніки. Окупанти вже знають, що звільнення Херсону неминуче.

Наступ ЗСУ триває не тільки на півдні. Сьогодні закінчилася зачистка Лимана, де вже знайшли уламки російського винищувача Су-34.

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