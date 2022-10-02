Раніше вони не потрапляли в мережу.

У Лимані, що на Донеччині, знайшли та показали на фото уламки російського винищувача Су-34. Раніше про "демілітаризацію" цього літака не повідомлялося.

Фотографії розміщені на сторінці Командування Повітряних сил Збройних сил України у Facebook.

"Уламки російського бомбардувальника Су-34, RF-81852, знайдені в Лимані. Раніше вони не потрапляли в мережу, тому це +1 до підтверджених втрат росіян", - йдеться у повідомленні.

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ЗСУ вибили окупантів з Лиману

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня український прапор замайорів в Лимані Донецької області, однак у місті ще тривали бої. Сьогодні, 2 жовтня, Лиман був повністю зачищений від російських військ.

Згодом з'явилася реакція Пентагону на звільнення Лиману. Як заявив міністр оборони США Ллойд Остін, це значуща подія, і Сполучені Штати Америки дуже натхнені тим, що зараз роблять Збройні сили України.

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