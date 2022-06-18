Більшості загиблих було 21-23 роки.

На війні проти України найчастіше гинуть російські солдати у віці 21-23 років, переважно це вихідці з бідних регіонів Росії.

Про це повідомляє російське видання "Медиазона".

ЗМІ збирає інформацію про загиблих в регіональних медіа, на сторінках родичів в соцмережах і в міських пабліках. За відкритими джерелами вдалося встановити 3 798 загиблих. Генштаб ЗСУ повідомляє про 33 350 загиблих станом на 18 червня - майже в 9 разів більше, ніж встановили в "Медіазоні".

Вони з'ясували, що серед загиблих більшість - з бідних регіонів РФ.

"Частіше за інших гинуть солдати з національних республік - в лідерах Дагестан і Бурятія. У Бурятії загиблих ховають чи не щодня. ... В основному, повідомлення про загибель солдатів приходять з бідних регіонів: середня зарплата в них нижче медіанної по Росії. Жителів Москви і Петербурга, де сумарно живе більше 12% населення країни, практично немає в зведеннях", - йдеться в повідомленні.

Так, 207 загиблих в Дагестані, 164 - в Бурятії, 125 - у Волгоградській області, 102 - в Башкортостані. Середніх дохід в цих регіонах менший за медіанний по Росії (29,3 тисяч рублів на місяць).

Найменше загиблих - в інженерних військах (36). Найбільше з ПДВ (774 загиблих) і мотострілецьких військ (731). У більш ніж 1 тисячі випадків рід військ загиблого невідомий.

Серед 3 798 повідомлень про смерть у 652 випадках йшлося про загибель офіцера. Втім, це не означає, що п'ята частина загиблих були офіцерами. Це може бути пояснено тим, що загиблим офіцерам приділяють більше уваги - їх тіла доставляють додому пешочергово, а про загибель, як правило, повідомляють публічно.

Більш ніж в 2 700 повідомленнях згадується вік. Найбільше загиблих у групі 21-23 роки. 103 солдатам не виповнилося і 20 років, а 18 з них ледь досягли повноліття.

Як писав УНІАН, президент РФ Володимир Путін на початку березня стверджував, що на війну відправляють тільки професійних військових, а не строковиків. Незабаром Міністерство оборони РФ визнало, що виявило факти присутності солдатів строкової служби.

Росія приховує інформацію про свої втрати у війні проти України. Міністерство оборони РФ повідомляло про втрати тільки двічі: 2 і 25 березня — і називало цифри в 498 і 1 351 осіб. 1 червня голова комітету Держдуми з оборони заявив, що Росія нібито практично перестала зазнавати втрат, змінивши військову тактику.

Після відходу з Київської та Чернігівської областей окупанти не забрали тіла загиблих товаришів по службі. Українська влада заявляла, що Україна готова передати Росії тіла загиблих під Києвом і Черніговом окупантів.

Як свідчать перехоплення СБУ, загарбники якщо вивозять "вантаж 200", то роблять це вночі і невеликими партіями. Поки тіла чекають на свою чергу, вони починають розкладатися. З перехоплених СБУ розмов окупантів випливає, що вбитих складають під відкритим небом, а потім відправляють додому в закритих трунах через розкладання.

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