Жодних рефрижераторів для зберігання тіл загиблих загарбників немає.

Тіла вбитих в Україні російських окупантів масово складають просто неба, а потім відправляють додому в закритих трунах, адже вони починають розкладатися.

Про це свідчить нове перехоплення, опубліковане СБУ.

Під час розмови двоє окупантів обговорюють загибель свого товариша. Один розповідає, що загарбник отримав смертельне поранення, але обличчя майже не пошкодилося, та й кінцівки цілі. Другий дивується, адже окупанта привезли додому в закритій труні.

Однак окупант пояснює йому, що тіла вбитих росіян складають просто неба. Вони починають розкладатися. Щоб не шокувати суспільство, хоронять загиблих у закритих трунах.

"Вони штабелями лежать. Ні в холодильниках, ніде. Просто на вулиці лежать, як дошки. Там запах… божевільний", - розповідає окупант.

Як свідчать попередні перехоплення СБУ, загарбники намагаються приховати масштаби втрат, тому везуть "груз 200" вночі й невеликими партіями. І поки тіла чекають своєї черги, починають розкладатися.

Як повідомляв УНІАН, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабної збройної агресії РФ становлять 32 тис. 50 осіб.

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