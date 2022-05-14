На цей момент тіла завантажили у вагони-рефрижератори.

Україна готова передати Росії тіла загиблих під Києвом та Черніговом окупантів.

Про це заявив глава військово-цивільного співробітництва України Володимир Лямзін, повідомляє Reuters.

На цей момент тіла завантажили у вагони-рефрижератори. Лямзін заявив, що тим самим Україна діє відповідно до міжнародного права. Після завершення активної фази конфлікту сторони повинні повернути тіла військових іншої країни. "Ми готові повернути тіла агресору", - зазначив він.

За його словами, в різних регіонах України стояло кілька рефрижераторних поїздів, де зберігалися тіла російських загарбників. Зокрема, кілька сотень тіл зберігалися і на об'єкті на околиці Києва.

Різанина в Бучі - що відомо

Вранці 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Спочатку противник бомбив військові об'єкти, а потім атакував мирне населення, зокрема, Київську область. Частина населених пунктів виявилася тимчасово окупована російськими військами, в тому числі й Буча.

На початку квітня стало відомо, що Бучу звільнили від ворога. У місті виявили братські могили, в яких знаходилися сотні місцевих жителів. При цьому на тілах убитих знайшли ознаки насильницької смерті. Крім того, на вулицях Бучі лежали трупи розстріляних жителів, в тому числі й жінок. Багатьох загиблих намагалися спалити.

Президент Росії Володимир Путін відзначив "героїзм і відвагу" 64-ї окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ РФ, яка влаштувала криваву різанину в Бучі на Київщині. Він присвоїв цій бригаді ґвалтівників, мародерів і вбивць найменування "Гвардійська".

25 квітня співробітники Бучанської окружної прокуратури встановили особи російських військовослужбовців, які здійснювали звірства в Бучі.

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