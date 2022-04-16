Радник голови офісу президента Олексій Арестович застеріг керівництво РФ від ядерних ударів по території України.
Відповідну заяву Арестович дав у коментарі Марку Фейгіну.
"Ми тільки більше озвіріємо, відразу гарантую. Ніхто не просяде, навпаки, озвіріємо, зрозуміємо, що всі сентименти будуть відкинуті в стилі "не всі росіяни такі", "є Кремль - а є росіяни" - ця риторика вже не допоможе", - вважає Арестович, коментуючи можливість нанесення ядерного удару з боку РФ.
Експерт впевнений - в такому випадку може початися різанина". "Нас не зупиниш", - додає він.
"Тоді практично гарантовано війна перекидається на територію Росії, тому що нікого з наших тоді буде не зупинити, навіть Центральне командування не зможе це зупинити. Це різка ескалація з нашого боку, а воно їм треба?",- зазначає Арестович.
Нагадаємо, також Арестович пояснив, які військові завдання виконував затоплений крейсер "Москва".