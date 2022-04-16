В іншому випадку, зазначає експерт, "практично гарантовано" війна може перекинутися на територію Росії.

Радник голови офісу президента Олексій Арестович застеріг керівництво РФ від ядерних ударів по території України.

Відповідну заяву Арестович дав у коментарі Марку Фейгіну.

"Ми тільки більше озвіріємо, відразу гарантую. Ніхто не просяде, навпаки, озвіріємо, зрозуміємо, що всі сентименти будуть відкинуті в стилі "не всі росіяни такі", "є Кремль - а є росіяни" - ця риторика вже не допоможе", - вважає Арестович, коментуючи можливість нанесення ядерного удару з боку РФ.

Експерт впевнений - в такому випадку може початися різанина". "Нас не зупиниш", - додає він.

"Тоді практично гарантовано війна перекидається на територію Росії, тому що нікого з наших тоді буде не зупинити, навіть Центральне командування не зможе це зупинити. Це різка ескалація з нашого боку, а воно їм треба?",- зазначає Арестович.

Нагадаємо, також Арестович пояснив, які військові завдання виконував затоплений крейсер "Москва".

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