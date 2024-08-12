Військовослужбовці, яким він говорив про контрнаступ, подумали, що йдеться про Покровський напрямок.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський приїжджав кілька тижнів тому на Покровський напрямок, щоб нагородити бійців, і сказав про майбутній наступ, але бійці тоді не здогадалися, що наступ буде під Курськом. Про це розповів начальник служби зв'язків з громадськістю 110-ї ОМБР імені генерал-хорунжого Марка Безручка Іван Сєкач в ефірі телемарафону, коментуючи наступ ЗСУ на Курську область РФ.

За його словами, за два тижні до початку наступу ЗСУ в Курській області було нагородження бійців на Донеччині. "Приїжджав командуючий і казав: "Хлопці, нормально все, тримайтеся, скоро підемо в наступ", - розповідає Сєкач.

За його словами, бійці, які воюють на Покровському напрямку на Донеччині, тоді подумали, що йдеться саме про їхню ділянку фронту, де вони перебувають в обороні.

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"Ми думали про себе. Який наступ, коли ми тут ледве тримаємося. Бачите як вони хитро зробили. Дуже розумно зробили і правильно – з противником так треба поступати, треба робити неочікувані кроки. Це дуже вдарило по престижу Росії, по її збройних силах – дуже багато полонених. Це підняло бойовий дух в нас, з’явилася впевненість, що є порох в порохівницях і ще москалям покажемо", - розповів представник 110-ї ОМБР.

При цьому зазначив, що наші бійці уважно спостерігають за ситуацією в Курській області і з надією тримають "за хлопців кулачки, щоб в них все вийшло, що вони задумали".

Поточна ситуація на Покровському напрямку

Сєкач зазначає, що наступ в Курській області не відтягнув сили ворога з їхньої ділянки фронту. За його словами, окупантів не стало менше, а лише в деяких випадках зменшилась кількість використання противником FPV-дронів.

"Але загальна картинка не змінилася, тобто з нашої сторони противник свої сили не виводив. На ділянці фронту в районі населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка окупанти отримали люлєй. І навіть стало трошки спокійніше – навіть є моменти, коли можна сходити покурити. Противник розуміє, що якщо він тут забере резерви, забере свої сили, то в нас буде час дуже добре закопатися і тоді на найбільш перспективному для них напрямку, вони зупиняться взагалі, тому вони продовжують тут штурмувати",- розповів військовий ЗСУ.

Розповідаючи про бої на Покровському напрямку, зазначив, що ворог використовує дуже мало техніки.

"Вони використовують тактику малих груп – по дві-три людини переміщуються по посадках і їх дуже важко вирахувати навіть дронами, бо дві людини в "зеленці" розгледіти дуже важко, та й працювати артилерією по такій дрібній цілі - це призведе до великого розходу снарядів. А вони просочуються, накопичуються і штурмують наші позиції", - зазначає Сєкач.

При цьому додав, що ворог використовує багато автомобілів типу "буханка", на які ставить РЕБи, але це не допомагає, бо їх спалюють разом з окупантами.

"Проводять штурми мотоциклами зрідка - коли є рівна асфальтована дорога, на якій можна на великій швидкості прорватися. Вони навіть мінні поля пробивають таким способом – посилають дві люди, підірвалися, а потім по тій же стежці нові дві люди поки не підірвуться", - розповів він.

Бої в Курській області: останні новини

Як повідомляв УНІАН, нещодавно ЗСУ почали наступ в Курській області РФ. За останніми даними, українських військових помітили за 22 км на південний схід від міста Суджа - біля села Гір'ї. Це свідчить про подальше просування ЗСУ на Курському фронті.

Російський диктатор Володимир Путін вимагав на розширеній нараді із силовиками і главами регіонів забезпечити надійне прикриття російського кордону після того, як українські війська будуть вибиті з Курської області. Він зазначив, що ФСБ і Росгвардія повинні зайнятися "контртерористичною ситуацією" і забезпечити боротьбу з українськими ДРГ.

Також Путін озвучив думку, що українська операція в Курській області покликана поліпшити переговорну позицію України, коли справа дійде до укладення миру. При цьому він натякнув, що не збирається вести переговори про мир з Україною.

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