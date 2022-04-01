Ймовірно, буде потрібно "пару тижнів", щоб завершити відвантаження пакета вартістю 800 мільйонів доларів.

Нова частина поставок допомоги США у сфері безпеки вже прибуває в Україну.

Про це повідомив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі, повідомляє CNN.

За його словами, "півдюжини" поставок допомоги у сфері безпеки для України вже "витекли в регіон" з пакету на 800 мільйонів доларів, який президент США Джо Байден підписав 16 березня під час брифінгу в четвер.

"Ці поставки вже прибувають, насправді з того моменту, як він підписав замовлення, до того, як перша партія вирушила в дорогу, пройшло близько чотирьох днів і вже було півдюжини поставок, які надійшли в регіон", — сказав Кірбі.

"Я можу вам сказати, що на цих проміжних перевалочних пунктах довго чекати не доводиться, перш ніж їх підберуть конвої і доставлять в Україну, так що чотири дні — це досить швидко", — додав він.

Кірбі підрахував, що, ймовірно, буде потрібно "пару тижнів", щоб завершити відвантаження пакета вартістю 800 мільйонів доларів.

"Ми не думаємо, що це займе багато часу, щоб заповнити 800-доларовий пакет, заповнити все, ми дійсно не думаємо, що це взагалі займе багато часу, можливо, пару тижнів", - сказав він.

"Поставки - це не тільки зброя. Вони являють собою суміш "систем озброєння", а потім "предметів підтримки і забезпечення", які включають "їжу, бронежилети, каски, стрілецьку зброю і боєприпаси, медичні та аптечки", — сказав Кірбі.

Кірбі додав, що деякі системи озброєнь, такі як "Джавеліни" і "Стінгери", були в цих перших кількох посилках Україні.

"У цих перших півдюжини або близько того були системи озброєння, були "Джавеліни", були "Стінгери", а також медикаменти, бронежилети, стрілецьку зброю і боєприпаси", — сказав він.

Нагадаємо, США можуть наростити виробництво Stinger і Javelin, які просила Україна. Сполучені Штати мають намір поповнити свої арсенали після відправки тисяч систем в Східну Європу для підтримки України.

Вас також можуть зацікавити новини: