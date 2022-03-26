Сполучені Штати мають намір поповнити свої арсенали після відправки тисяч систем в Східну Європу для підтримки України.

Виробництво найважливіших ракетних систем Stinger і Javelin може бути збільшено. Це дозволить Сполученим Штатам поповнити свої арсенали після відправки тисяч систем в Східну Європу для підтримки України.

Як пише видання Defense News, про це заявив помічник міністра армії США із закупівель, логістики та технологій Даг Буш.

"Я думаю, дійсно, це дві можливості для армії швидко рухатися вперед, і конгрес хоче, щоб ми поповнили ці запаси. Думаю, ми зможемо це зробити", - сказав помічник міністра армії США із закупівель, логістики та технологій Даг Буш на заході 25 березня.

При цьому наголошується, що прискорення або збільшення виробництва зенітного і протитанкового озброєння пов'язане з купою міркувань: довгострокові закупівлі, допоміжне обладнання, польові потреби і т.д. ці питання, сказав Буш, розглядаються "прямо зараз".

"Конгрес надав велику суму грошей, щоб допомогти нам поповнити наші запаси, що ми дуже цінуємо. І ми дуже близькі до того, щоб проінформувати Конгрес про наші перші кроки в цьому напрямку", — сказав він.

Зазначається, що прийнятий Конгресом раніше в цьому місяці пакет державного фінансування на 2022 фінансовий рік у розмірі 1,5 трильйона доларів включає 728 мільярдів доларів на національну безпеку. Законодавство передбачає допомогу Україні в розмірі 13,6 млрд доларів, з яких 3 млрд доларів призначені для поставок нової зброї, такої як Javelin.

Українські офіційні особи неодноразово запитували Stinger і Javelin, які надають перевагу на полі бою.

Останніми тижнями США відправили Україні безліч озброєнь та іншої військової техніки. Пакет безпеки на 800 мільйонів доларів, про який було оголошено 16 березня, включав 800 систем Stinger і 2000 систем Javelin. Білий дім заявив, що це спорядження допоможе українським військовим "захистити свою країну від неспровокованого і невиправданого вторгнення Росії".

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