Кошти будуть витрачені на фінансування видатків державного бюджету.

Міністр фінансів Сергій Марченко провів онлайн-зустріч з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Христиною Квін, яка підтвердила намір про надання нашій державі 500 млн дол. США прямого фінансування з державного бюджету на безповоротній основі.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів.

"Кошти є грантовими, і це особливо важливо, враховуючи необхідність вже зараз думати про відновлення країни після нашої перемоги. Сполучені Штати вкотре демонструють, що є нашими надійними друзями та ключовими партнерами", - цитує прес-служба Мінфіну Марченко.

Раніше Байден в телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив,що США мають намір виділити Україні 500 млн дол. у вигляді прямої допомоги з бюджету.

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