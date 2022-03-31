Міністр фінансів Сергій Марченко провів онлайн-зустріч з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Христиною Квін, яка підтвердила намір про надання нашій державі 500 млн дол. США прямого фінансування з державного бюджету на безповоротній основі.
Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів.
"Кошти є грантовими, і це особливо важливо, враховуючи необхідність вже зараз думати про відновлення країни після нашої перемоги. Сполучені Штати вкотре демонструють, що є нашими надійними друзями та ключовими партнерами", - цитує прес-служба Мінфіну Марченко.
Раніше Байден в телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив,що США мають намір виділити Україні 500 млн дол. у вигляді прямої допомоги з бюджету.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 22 березня 2022 року залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних сил України, становив майже 51 млн грн.
- 31 березня 2022 року стало відомо про те, що Україна отримає нову фінансову допомогу від Норвегії, Франції, Європейського Союзу та США.