Президент наголосив, що немає сумнівів у тому, що Україна вчиняє правильно.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна говоритиме з РФ, коли вона буде готова закінчувати війну.

Про це він сказав в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF.

"У мене немає сумнівів, що ми правильно робимо... Немає бути сумнівів, треба діяти і саме час грає на руку ворогу, а не нам. У чому полягає правда? У тому, що ми на своїй землі, що це наш народ, наша територія і дуже боляче втрачати людей... Але ми втратимо усе, якщо поступимося Росії у цій війні", - зазначив він.

Президент розповів, що найголовніша зміна, яка сталася з ним із початком війни, полягає у тому, що він більше не шукає балансу, щоб про щось домовитися.

"Ми точно знаємо, що ми робимо. Ми не маємо жодних сумнівів. Ми готові говорити тільки тоді, коли друга сторона готова закінчувати війну. Часу на балачки немає", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що раніше гарант закликав Олафа Шольца теж "не шукати рівноваги" між Україною та Росією.

Також Зеленський розповів, що ЗСУ тактично переграють ворога на Донбасі.

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