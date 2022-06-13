Ціна цієї битви для України - дуже висока та страшна, наголосив президент.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у боях на Донбасі українська армія й розвідка тактично все ж переграють російських військових.

Про це він повідомив у вечірньому зверненні.

Президент наголосив, що на 110-й день оборони Україна пройшла великий шлях.

Зокрема, вибила ворога з Житомирщини, Київщини, Чернігівщини, Сумщини, звільнила значну частину Харківщини.

"Загалом більше тисячі населених пунктів звільнені, зупинений наступ окупантів на півдні України. Так, вони досі хочуть зруйнувати і Миколаїв, і Запоріжжя, і міста Дніпропетровщини. Їм поки що вистачає сил, щоб бити з артилерії по Зеленодольську та Гуляйполю", - зазначив він.

Зеленський додав, що Одеса залишається мішенню для російського флоту, але вже були зірвані десятки спроб наступу російської армії саме на півдні, а завдяки контрнаступу звільнено частину громад Херсонщини.

"У боях на Донбасі – а вони точно увійдуть у воєнну історію як одна з найбільш жорстоких битв у Європі і за Європу – українська армія й наша розвідка тактично все ж переграють російських військових. І це попри значну перевагу росіян у кількості техніки, а особливо – в артилерійських системах", - підкреслив глава держави.

Однак, він зауважив, що ціна цієї битви для України - дуже висока та страшна.

"І ми щоденно звертаємо увагу партнерів на те, що тільки достатня кількість сучасної артилерії для України забезпечить нашу перевагу й нарешті кінець російських знущань з українського Донбасу", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що сьогодні стало відомо про загибель ще однієї дитини від російських обстрілів у Луганській області.

"Хлопчик 2016 року народження. Він мешкав у Лисичанську, у звичайному будинку на вулиці Московській. Ось так: шестирічний хлопчик на вулиці Московській також, як виявилося, – небезпечний ворог для Російської Федерації...", - додав президент.

Нагадаємо, що Зеленський раніше назвав причину затягування війни в Україні.

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