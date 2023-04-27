Також в Покровській тергромаді пошкоджено газогін.

На Дніпропетровщині через російський обстріл будівлі сільськогосподарського підприємства загинули близько 700 свійських птахів. Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

"Нікопольщина знову під ворожим вогнем. Протягом дня російські окупанти чотири рази обстріляли район з важкої артилерії та РСЗВ, а саме – Покровську й Марганецьку громади", - зазначив він.

За словами Лукашука, люди не постраждали.

Відео дня

"В Покровській ТГ внаслідок атаки понівечено газогін та будівлю сільськогосподарського підприємства. Через обстріл загинули близько семи сотень свійських птахів", - розповів голова облради.

Обстріли Дніпропетровщини - останні новини

Російські окупанти систематично обстрілють Нікопольський район Дніпропетровщини. Зокрема, 25 квітня надвечiр ворог відкрив вогонь з важкої артилерії по Марганцю та Нікополю. У Марганці постраждали дві жінки - 64 і 77 років.

Також у місті пошкоджені дві адмінбудівлі, а руйнувань зазнали вісім приватних будинків і п'яти- та двоповерхівка. Крім того, внаслідок обстрілу знищені дві господарські споруди, 12 - понівечені, побиті газогін та лінії електропередач.

А у Нікополі були пошкоджені приватне підприємство, багатоквартирний будинок, магазин та автівки.

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