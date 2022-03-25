Понад 1,8 мільйона дітей стали біженцями і переїхали в сусідні країни, і ще 2,5 мільйона були переміщені всередині України.

Війна в Україні вже призвела до евакуації і переміщення 4,3 мільйонів дітей, що становить понад половину дитячого населення країни.

Як повідомляє "Голос Америки", про це заявили в ЮНІСЕФ (дитячому фонді ООН).

За даними організації, понад 1,8 мільйона дітей стали біженцями і переїхали в сусідні країни, і ще 2,5 мільйона були переміщені всередині України.

"Війна призвела до одного з найшвидших великомасштабних переміщень дітей з часів Другої світової війни, - заявила виконавчий директор ЮНІСЕФ Кетрін Рассел. - Це похмура віха, яка може мати довгострокові наслідки для майбутніх поколінь. Безпека дітей, їх благополуччя знаходяться під загрозою через безперервне насильство".

За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, з початку війни в Україні загинули 78 дітей, ще 105 отримали поранення. Ці цифри включають в себе тільки повідомлення, які вдалося підтвердити. Реальні втрати, швидше за все, набагато вище.

Війна також спричинила руйнівні наслідки для цивільної інфраструктури та доступу населення до основних послуг.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила про 52 атаки на медичні установи по всій країні за останні чотири тижні. За оцінками ВООЗ, 1,4 мільйона українців в даний час не мають доступу до безпечної для здоров'я питної води, а 4,6 мільйона жителів країни мають обмежений доступ до води або знаходяться під загрозою відключення водопостачання. Понад 450 тисяч дітей віком від 6 до 23 місяців потребують продовольчої допомоги.

В ЮНІСЕФ заявили, що російське вторгнення спричинить гуманітарну кризу, яка матиме наслідки для кількох поколінь українців.

Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли евакуаційний потяг під Києвом.

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