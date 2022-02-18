Це була колона з гуманітарною допомогою від представників Управління верховного комісара ООН у справах біженців.

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) спростував обстріл свого конвою на Донбасі.

Про це виданню РБК-Україна повідомив спікер делегації МКЧХ в Україні Олександр Власенко.

В організації підкреслили, що в районі КПВВ "Щастя" їхньої машини не було.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Наших конвоїв у вказаному районі сьогодні не було", - сказав він.

Водночас головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний уточнив попереднє повідомлення у Facebook: "За уточненою інформацією, це були автомобілі не Червоного Хреста, а колона з гуманітарною допомогою від представників Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців".

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 лютого, Залужний заявив, що окупанти обстріляли КПВВ "Щастя", під вогонь потрапив гумконвой Червоного Хреста, який рухався з непідконтрольної території.

Обстріл був здійснений з великокаліберного кулемета, міномета 82 мм, гранатомета АГС-17. В результаті обстрілу ніхто не постраждав.

Загострення на Донбасі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, минулої доби, 17 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил окупанти 60 разів порушили режим тиші.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, ще один - бойове травмування, а також поранено двох цивільних осіб.

Крім того, під час обстрілу Станиці Луганської було пошкоджено споруду дитячого садочка, лінії електропередач, газогін та зруйновано два приватні будинки. Троє працівників дошкільного навчального закладу отримали контузії.

Також збройні формування РФ обстріляли з артилерійських систем населений пункт Врубівка, пошкодили будівлю місцевої загальноосвітньої школи, газогін та приватний будинок.

Після обстрілів школи та садочка окупаційні та російські ЗМІ почали поширювати повідомлення про те, що населені пункти було обстріляно з українського боку.

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