Він заявив, що Польща не передбачає жодної прямої участі у війні в Україні.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна не планує воювати в Україні. Як передає PAP, про це він заявив на прес-конференції в Глівіце, відповідаючи на запитання про переговори між міністрами закордонних справ країн-членів НАТО щодо можливого створення місії Альянсу в Україні.

Він зазначив, що не коментуватиме це питання, доки не матиме "повної інформації про зміст цих перемовин та їхні результати".

"Я можу повторити те, що я говорив президенту Макрону, що я також говорив іншим лідерам, президенту Байдену: Польща не передбачає жодної прямої участі у війні на українській землі", - відповів прем'єр-міністр Польщі.

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Війська союзників в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон сколихнув західний світ заявою про можливу необхідність відправки військ в Україну.

Пізніше міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що військовослужбовці НАТО не воюватимуть в Україні, проте зможуть виконувати навчальні місії.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що керівництво Сполучених Штатів Америки не підтримує відправку американських військ в Україну.

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