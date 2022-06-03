Україна вже здійснювала атаки по угрупованнях російських військ на півострові протягом цієї війни, заявив він.

Радник глави ОП Олексій Арестович допустив, що Україна може атакувати угруповання російських військ на території окупованого Криму.

Про це він заявив в інтерв'ю Politeka.

Ведуча поцікавилася в Арестовича, чи вважали США Крим українською територією, коли дискутували з Україною з приводу дальності ударів у відповідь на російські атаки.

На що він сказав: "Крим наш. Наш український. І вони (американці - ред.) знають. Тому полетить до Криму аж бігом, якщо буде така необхідність".

Більш того, Арестович переконує, що Україна вже здійснювала атаки по угрупованнях російських військ на півострові протягом цієї війни.

"Справа навіть не в цьому. Ми вже бомбили Крим, відкрию вам маленьку таємницю. І дуже вдало", - відповів Арестович.

Він не сумнівається, що в майбутньому міжнародні партнери передадуть Україні й ракети дальністю до 300 км.

Війна в Україні: актуальні дані

Ворог зосередив зусилля по захопленню Луганської та Донецької області. Росіяни просунулися вглиб Сєвєродонецька, але українські захисники тримають позиції.

ЗСУ вдається проводити певні локальні військові операції в місті, зазначив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

При цьому ворог продовжує обстрілювати прикордонні райони України з метою відвернути увагу українських сил, а також тримає в Чорному морі кораблі з ракетними установками.

Водночас ЗСУ продовжують контрнаступ на Херсонському напрямку. Під загрозою опинилася життєво важлива наземна лінія постачання окупаційних військ РФ на кордоні Херсонської та Миколаївської області.

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