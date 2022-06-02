Водночас в Держприкордонслужбі не бачать достатнього скупчення російських сил для їхнього повторного вторгнення на півночі України.

Російські загарбники обстрілюють північні кордони України з метою стримати перегрупування українських Сил оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Щодо кордону з РФ, ворог не припиняє обстріли прикордонних територій Сумської та Чернігівської областей - майже щодня ми це фіксуємо. Це відбулось і сьогодні. Потерпає саме цивільна інфраструктура. До обстрілів ворог залучає і авіацію, і артилерію, і міномети. Вони це роблять, щоб стримувати Сили оборони України і не дати перекинути зусилля у більш гарячі точки. Продовжуємо фіксувати російську техніку на прикордонних територіях, але на даний момент це не є скупчення необхідних сил для повторного вторгнення на нашу територію", - зазначив Демченко.

За його словами, Державна прикордонна служба не спостерігає суттєвих змін на білоруському та молдовському кордонах.

"Білоруські кордони залишаються без суттєвих змін. Білорусь посилюють кордони з Україною, чекають начебто на якісь провокації. Крім того, ми тримаємо на контролі анонсовані навчання, які вони планують провести. Змін на кордоні з Молдовою також не спостерігаємо", - додав Демченко.

Раніше у теробороні заявили, що Росія може відкрити на київському напрямку "другий фронт", врахувавши помилки лютого та березня під час першого наступу на Київ.

Вас також можуть зацікавити новини: