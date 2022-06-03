Російські окупаційні адміністрації швидше "створені тільки на папері".

Російському командуванню не вдалося встановити повний контроль над місцевим населенням на окупованих з 24 лютого українських територіях.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Повідомляється, що, за даними Українського центру опору, російські окупаційні адміністрації швидше "створені тільки на папері".

Призначені Росією гауляйтери не можуть ні забезпечити обіг російського рубля, ні інші бюрократичні процеси.

Серед місцевого населення зростає партизанська діяльність, яка систематично саботує режим російської окупації.

Самі аналітики пояснюють цю непослідовність окупаційних заходів з тим, що Кремль досі не вирішив, як він збирається інтегрувати окуповані території.

Війна в Україні: актуальні дані

Ворог зосередив зусилля по захопленню Луганської та Донецької області. Росіяни просунулися вглиб Сєвєродонецька, але українські захисники тримають позиції.

ЗСУ вдається проводити певні локальні військові операції в місті, зазначив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

При цьому ворог продовжує обстрілювати прикордонні райони України з метою відвернути увагу українських сил, а також тримає в Чорному морі кораблі з ракетними установками.

Водночас ЗСУ продовжують контрнаступ на Херсонському напрямку. Під загрозою опинилася життєво важлива наземна лінія постачання окупаційних військ РФ на кордоні Херсонської та Миколаївської області.

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