З 26 травня і до сьогоднішнього ранку окупанти здійснили 59 ракетних і 36 авіаційних ударів по території України.

У Чорному морі перебувають два російські кораблі із потенціалом пуску 16 крилатих ракет "Калібр".

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов сказав на брифінгу.

"У Чорноморській оперативній зоні ворог продовжує вживати заходів щодо блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря. Утримує в готовності до застосування на даний час два носії високоточної зброї, сумарний ракетний залп яких складає до 16 ракет типу "Калібр"", - сказав Громов.

Він додав, що станом з 26 травня і до сьогоднішнього ранку російські окупанти здійснили 59 ракетних та 36 авіаційних ударів. Зокрема, основними цілями противника були об'єкти транспортної інфраструктури залізничного сполучення.

"Взагалі, з початку бойових дій, противником всього було здійснено 5 тис. 722 літаковильоти оперативно-тактичної авіації та 551 пуск крилатих ракет типу "Іскандер" та "Калібр". З них, з цієї кількості, лише з території Республіки Білорусь здійснено 1 тис. 211 літаковильотів - понад 20% від загальної кількості, та 61 пуск крилатих ракет типу "Іскандер" з метою ураження об'єктів критичної інфраструктури України", - наголосив Громов.

Раніше повідомлялося, що ЗМІ зафіксували завантаження ракет "Калібр" на підводні човни в окупованому Севастополі.

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