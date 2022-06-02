Російські війська безуспішно намагалися розвідати боєм українські позиції.

В результаті українського контрнаступу на Херсонському напрямку під загрозою опинилася життєво важлива наземна лінія постачання окупаційних військ Росії.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Українські сили провели серію організованих контратак у населених пунктах на східному березі річки Інгулець, які знаходяться в безпосередній близькості від ключової магістралі, що підтримує російські сили на кордоні Херсонської та Миколаївської областей, констатують аналітики.

У відповідь росіяни зруйнували мости, які українці використовували під час однієї з цих контратак, та інші мости через річку, щоб утримати оборону від очікуваних українських контрнаступів.

Українські сили, ймовірно, все ще знаходяться досить близько до дороги, щоб перешкодити її використанню як основного маршруту постачання, що може підірвати здатність росіян протистояти українським контрнаступам.

Російські війська також без успіху намагалися розвідати боєм українські позиції на кордоні Херсонській та Миколаївській областях.

Війна в Україні: актуальні дані

Ворог зосередив зусилля на захопленні Луганської області, дотепер тривають важкі бої за Сєвєродонецьк. За інформацією Генштабу, окупанти встановили контроль над східною частиною міста.

На думку західних чиновників, захоплення ворожими військами Сєвєродонецька навряд чи "стане основою" російської кампанії на Донбасі, яка може затягнутися "до кінця року".

Щоб оголосити про перемогу, ЗС РФ повинні були б досягти "подальших складних оперативних цілей". Для цього потрібно взяти місто Краматорськ, більшу частину головної дороги М04 між українським містом Дніпром і Донецьком.

Напередодні глава Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначав, що росіянам не вдасться оточити українські сили, оскільки у ЗСУ є можливість відійти на обладнані позиції за містом.

Водночас на Херсонському напрямку триває контрнаступ ЗСУ. Українські захисники вже звільнили на півночі регіону уже 20 населених пунктів.

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