Україна може повернутися до нічного світломаскування: Флеш пояснив причину

Особливо це стосується освітлення доріг та певних ділянок трас.

Україні, можливо, доведеться вводити у дію режим нічого світломаскування, якщо Росія почне масово застосовувати модуль автономної оптичної навігації "Сусанін" на реактивних ударних безпілотниках "Герань-5" та інших засобах повітряного нападу. Про це заявив радник президента України Володимира Зеленського з розвитку технологічних напрямів оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов.

Він зазначає, що на початку повномасштабного вторгнення РФ українці вдавалися до світломаскування через нерозуміння того, що відбувається, але не виключено, що до цього доведеться повернутися вже через реальну ситуацію.

"У 2022 році ми робили це через страх і нерозуміння, а зараз, ймовірно, доведеться діяти усвідомлено. Якщо наш ворог почне масово застосовувати модуль оптичної навігації "Сусанін" на "Герань-5" та інших БпЛА (або ракетах - УНІАН) у нічний час, нам, можливо, доведеться переглянути питання світломаскування", - припустив фахівець.

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За його словами, особливо це стосується освітлення доріг та певних ділянок трас.

Що цьому передувало

Нагадаємо, РФ почала застосовувати нову версію "Герань-5", яка оснащена новою системою навігації. Також дрон отримав змінену конструкцію фюзеляжу.

Зокрема, моніторинговий канал "Полковник ГШ" повідомив, що модифікована "Герань-5 К5" обладнана модулем ОЕКС (DSMAC) для навігації по еталонним зображення земної поверхні - як у ракети Х101. Також йшлося, що через більшу швидкість, ніж у "Герань-4" та звичайної "Герань-5" їх часто плутають з ракетами типу "Дань-Т".

Аналітики "Мілітарного" пояснили, що ОЕКС - це система навігації за зіставленням зображень місцевості, що дозволяє противнику коригувати маршрут без використання супутникової навігації.

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