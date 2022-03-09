Звільнення в РФ зараз прирівнюють до втечі, а за втечу - розстрілюють.

Влада Росії не чекала таких жорстких санкцій, а тепер не знає, що робити. Чиновники бояться звільнятися, оскільки це прирівнюється до втечі, а за втечу – розстрілюють.

Про це пише "Медуза".

Джерела видання зазначають, що приблизно чверть високопосадовців та працівників держкорпорацій задумалися про звільнення після початку війни. Здебільшого йдеться про "людей ініціативних, знайомих із передовими практиками управління та ведення бізнесу".

Водночас жодних гучних звільнень поки не було. Джерела, наближені до Кремля та уряду РФ, мають пояснення.

"Звільнення зараз прирівнюється до втечі. А за втечу – розстрілюють", - каже одне з джерел.

Близькі до адміністрації президента та уряду джерела наголошують, що дуже багато високопосадовців та співробітників держкомпаній не знали про плани повномасштабного нападу на Україну и не очікували настільки жорстких санкцій з боку Заходу.

"Ніхто на це не розраховував. Були навчання за стресовими сценаріями, але не на такий рівень стресу. Розрахунок був на відносно м'які санкції", - каже один зі співрозмовників, наближений до уряду.

За його словами, до 24 лютого - навіть попри санкції, що вже діють, - чиновники та голови держкомпаній могли добиватися відчутного результату.

"Всі могли показати свої професійні якості як усередині країни, так і поза нею. Якщо, звичайно, хотіли це робити… (Голові Роснафти Ігорю - УНІАН) Сечину в принципі все одно, розвинена в нього компанія чи ні. А (глава Сбєрбанку Герман - УНІАН) Греф успіхами пишається: у нього розвинутий за світовими мірками банк. (Сергій - УНІАН) Собянін навсправжки робив із Москви одну зі світових столиць", - говорить близький до федерального кабінету міністрів співрозмовник.

Найсильніше фрустровані саме ті, хто працював на результат.

"Нині жодних явних досягнень показати нікому не вдасться навіть усередині країни. Про зовнішній світ і так зрозуміло. Жити все одно ставатиме гірше і гірше", - констатує один зі співрозмовників.

Видання додає, що на цьому фоні практично всі значущі кадрові призначення або переміщення теж заморожені - це стосується і федеральних посад, і губернаторських.

"Головне, щоб усі були на своїх місцях, зараз не час для хитань", - каже одне з джерел.

За його словами, міняти посади тепер можна лише за горизонталлю, але не за вертикаллю влади, хоча ще на початку року планувався "великий пакет перестановок", включаючи міністерські посади.

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