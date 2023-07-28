Деяких найманців вже відправили до Лівії, з'ясували журналісти.

Членів приватної військової компанії "Вагнер", які знаходяться в Білорусі, можуть відправити "працювати" на Близький Схід (в Сирію) і Африку (Лівію, Малі чи Центральноафриканську Республіку).

Найманців відправляють не з білоруської території, а з РФ, повідомляє "Радіо Свобода", посилаючись на відомості рідних членів ПВК, якими вони ділилися у Telegram-чатах. "Дівчатка, всім привіт. Мій віддзвонився. Завтра додому. Два дні вже сидить у "Молях" (база ПВК у Молькіно - Ред.). Був у Луганську і йому відразу сказали: або в Африку далі, або додому", - поділилася одна з родичок.

Журналісти з'ясували, що найманці скоро можуть покинути Білорусь. "...за останні місяці у Малі вирушили вже два рейси з бійцями ПВК "Вагнер": 2 червня і 12 липня. Відомо, що як мінімум рейс 12 липня вилітав з Росії, але був не прямим: "вагнерівці" прилетіли в Малі лише три дні потому, 15 числа...", - наголошується у матеріалі.

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Також стало відомо, що деякі "вагнерівці" вже вирушили до Лівії. "Через те, що "вагнерівців" більше не возять літаками Міноборони, тим, які погодилися відправитися в Африку чи на Близький Схід, часом доводиться тижнями і місяцями чекати відправки. У цей період вони знаходяться в Росії, найчастіше - у себе вдома", - йдеться у статті.

ПВК "Вагнер" у Білорусі - новини, які варто знати

​Російських найманців почали масово перекидати до Білорусі після того, як вони наприкінці червня на чолі з Євгеном Пригожиним влаштували бунт, який закінчився "договірняком".

27 липня на білоруську територію прибула 12-а колона "вагнерівців", в її складі, зокрема, були бронеавтомобілі "Щука". Раніше ЗМІ писали, що у Білорусі найманцями командує уродженець України 46-річний Сергій Володимирович Чубко.

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