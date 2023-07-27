У колоні мінімум 50 одиниць автомобільної техніки, серед яких п'ять бронеавтомобілів "Щука" ("Чекан").

До Білорусі прибула чергова колона " вагнерівців", в її складі серед іншого бронеавтомобілі "Щука".

Як повідомляє "Беларусскі Гаюн", 12-та колона з технікою ПВК "Вагнер" зайшла в Білорусь через пункт пропуску Понятівка (РФ) - Звенчатка (РБ), і в даний момент рухається по трасі р122 до Чаусів (Могилевська область) у супроводі ДАІ РБ.

Відзначається, що в колоні мінімум 50 одиниць автомобільної техніки, серед яких п'ять бронеавтомобілів "Щука" ("Чекан").

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Також в колоні помічені три бензовози, автобус, 17 фур, мінімум 3 трали (перевозять екскаватор, бензовоз і бронеавтомобіль "Щука" ("Чекан"), шість Камазів (тент), дві "буханки", пікапи і легкові авто.

Відзначається, що це як мінімум друга колона ПВК "Вагнер", яка зайшла в Білорусь з бронеавтомобілями "Щука" ("Чекан").

"Вагнерівці" продовжують переміщати техніку в Білорусь

Згідно супутниковим знімкам на базі "Ціль" у Білорусі знаходиться вже близько 750 одиниць техніки "вагнерівців", її кількість за тиждень зросла в півтора рази.

25 липня "вагнерівці" вперше привезли до Білорусі бронетехніку. Тоді в колоні з 30 автомобілів вперше були помічені бронеавтомобілі "Щука", це один з найефективніших транспортних засобів ПВК "Вагнер".

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