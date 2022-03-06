Матері російських солдатів впевнені, що їх синів обдурили.

Губернатор Кемеровської області (Кузбасу) Сергій Цивільов зустрівся з матерями російських солдатів, щоб прояснити ситуацію з війною в Україні.

Російські матері накинулися на нього з питаннями, для чого їх синів відправили в Україну, а також звинуватили Цивільова в тому, що їх дітей просто використовували як "гарматне м'ясо".

"Чому наших хлопців відправили туди? Вони були не підготовлені. Ви подивіться, їм по 20 років. Ви подивіться, всі тут молоді сидять (матері, - УНІАН). Ось ваш син де? Навчається в інституті?!"- сказали матері.

При цьому сам губернатор Кузбасу сказав, що ніхто їхніх дітей не обманював. Мовляв, вони прекрасно знали для чого їдуть в Україну. Тільки ось він обмовився і таки сказав, що російських солдатів "використовували". Більше ніякої інформації матерям окупантів він не повідомив.

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