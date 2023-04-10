Жінка з проросійськими поглядами кілька разів ударила по камері, перш ніж висловити свою думку про поранених захисників України.

У Кривому Розі - місті, яке часто стає мішенню ракетних атак РФ, трапився "ватний" скандал через жінку з проросійськими поглядами: вона звинуватила поранених бійців Збройних сил України в тому, що вони не здалися в полон росіянам.

Інцидент стався в міській клінічній лікарні № 2. Відповідний ролик опублікував телеграм-канал "СВОЇ. Кривий Ріг".

У кадрі поранені військові запитали у жінки, чому вона "кинула" їм в обличчя таке несправедливе звинувачення: "Ми що тут бігаємо просто так, що ви мали на увазі під тим, що ми повинні були здатися в полон?", - запитав один з них.

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Але у відповідь отримав ще більш "вбивчу" аргументацію:

"А чого ви не здалися в полон, ви не були б поранені й живі залишилися б", - заявила мешканка Кривого Рогу.

На зустрічне питання про те, чи знає вона, що росіяни роблять з солдатами ЗСУ в полоні, жінці було нічого відповісти.

Армія РФ вбиває і знущається зі своїх полонених

Нагадаємо, що армія РФ відома на фронті в Україні своїми воєнними злочинами й порушенням міжнародних конвенцій, які передбачають дотримання певних людських цінностей, навіть під час війни. Зокрема, вони регулярно знущаються й вбивають солдатів ЗСУ в полоні, вважаючи, що їм за це нічого не буде.

6 березня всіх українців шокував випадок про героїчну загибель солдата ЗСУ Олександра Мацієвського, який потрапив у полон РФ. Його росіяни беззбройним розстріляли після слів: "Слава Україні".

Відзначимо, що зі свого боку Україна шанує правила Женевської конвенції й забезпечує окупантам хороші умови у полоні, попри те, що вони прийшли до нас з війною. Нещодавно журналісти з'їздили в один з таборів й показали, як солдатів РФ навіть годують борщем.

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