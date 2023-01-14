Супротивники запустили 5 ракет, наші захисники збили 4 з них.

Внаслідок ракетного обстрілу росіянами Кривого Рогу загинув чоловік, 1989 року народження, частково зруйновано газопровід, пошкоджено будинки, дитячі садки і школи.

Вороги запустили по місту авіаційні керовані ракети, про це повідомив у Telegram начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул. "...(росіяни - Ред.) здійснили чергові теракти. По Кривому Рогу було випущено 5 авіаційних керованих ракет, 4 ракети наша ППО збила. Одна влучила в приватний сектор", - зазначив він.

При цьому повідомив, що, за уточненими даними, пошкоджено декілька десятків приватних будинків, три школи, два дитячих садочки, багатоквартирні будинки та адміністративна будівля, а також частково зруйновано газопровід.

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Триває обстеження прилеглих територій.

"Один чоловік (1989 р.н.) загинув. Поранено чоловіка (1975 р.н.), попередній діагноз - забійна рана чола, йому надається вся необхідна медична допомога в лікарні", - повідомив Вілкул.

Він зазначив, що на місці розгорнуто штаб, працюють всі рятівні та аварійні служби.

Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі одна ракета ворога влучила у приватний сектор поблизу об’єкта критичної інфраструктури.

Масований обстріл України - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, з 14.00 по всій території України було оголошено повітряну тривогу у зв’язку з масованою ракетною атакою російських окупантів. Близько 17.00 почалися відбої тривоги по областях.

За інформацією головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, сьогодні Росія здійснила близько 28 пусків крилатих ракет різного базування та 10 пусків керованих авіаційних ракет. З них було знищено 18 крилатих ракет та 7 керованих авіаційних ракет. Зокрема, чотири ракети супротивника ліквідували в Одеській області.

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