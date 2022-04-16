Російських солдатів почали називати орками ще в перший же день повномасштабної війни.

В угрупованні військ "Південь" провели наочні паралелі між росіянами, чоботи яких топчуть наші землі, та орками – брудними неотесаними істотами. Особливо відомими вони стали після виходу творів легендарного Джона Толкіна.

Українські військові зауважили, мовляв, останнім часом населення рф почало скаржитися, буцімто їх військових масово порівнюють з орками. Тож у ЗСУ вирішили з'ясувати, чи дійсно є схожі риси. Задля цього вони навіть посвятили окремий допис у Facebook.

У творах відомого англійського письменника Джона Толкіна припускається, що орки первинно були ельфами, яких полонив і спотворив Моргот, перетворивши на своїх слуг. Щодо вигляду, автор змальовував орків негарними та жорстокими.

Разом з тим вони практикували катування полонених заради забави та наругу над трупами ворогів. Паралельно в орків була своя мова, недоладна, сповнена лайок і повторень одного й того ж.

"Так чим, скажіть, сучасні російські окупанти, що прийшли на українську землю відрізняються від орків? Російські війська нещадно знущаються з цивільного населення, ґвалтують жінок та маленьких дітей, мародерствують на захоплених територіях", – наголосили у ЗСУ.

Як ще один приклад наводяться перехоплені розмови СБУ, які підтверджують звірства російських військових над полоненими: відрізанні пальці, а іноді кисті, розбиті колінні чашечки, виколюванні та вирвані очі, не говорячи вже про спалювання живцем. Не завжди ці катування чинять, аби отримати потрібну інформацію. Зазвичай росіяни просто хочуть отримати насолоду від страждань.

"Людьми російських окупантів назвати не можливо, вони – справжні орки, безжальні та мерзенні, таким не місце на землі. Знищимо орків та збережемо світ від нелюдського поводження", – підсумували у ЗСУ.

Нагадаємо, що станом на 16 квітня українські захисники вже знищили близько 20,1 тисячі окупантів, збили понад 160 літаків і 145 вертольотів, знищили понад 760 танків, майже 2 тисячі бойових броньованих машин, 8 кораблів.

Вас також можуть зацікавити новини: