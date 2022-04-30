Спецслужби РФ намітили спеціальний план подальшої дискредитації керівників та членів Меджлісу, активістів кримськотатарського національного руху.

В окупованому Криму сьогодні планують провести "з'їзд представників" кримських татар, щоб продемонструвати нібито їх підтримку війни РФ проти України.

Про це повідомив на Facebook-сторінці голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Під контролем ФСБ РФ місцева окупаційна влада "скликає" якийсь "з'їзд представників", на якому, через відсутність помітної кількості кримськотатарських колаборантів, зобов'яжуть бути присутніми студентів Кримського інженерно-педагогічного університету, а також працівників бюджетних організацій, зокрема, учителів шкіл", - зазначив він.

Чубаров наголосив, що мета заходу – імітація підтримки кримськими татарами "політики Путіна та спеціальної військової операції" проти України. За його словами, спецслужби РФ вчергове, але "абсолютно безуспішно, спробують обдурити світ у тому, що, мовляв, кримські татари демонструють лояльність до політики країни-окупанта та його президента Путіна".

За словами Чубарова, спецслужби РФ "намітили спеціальний план" подальшої дискредитації керівників та членів Меджлісу кримськотатарського народу, активістів кримськотатарського національного руху, політв'язнів та членів їх сімей. "Реалізація цього плану розпочнеться ухваленням на сьогоднішньому "з'їзді" спеціальної заяви його "учасників", - зазначив Чубаров.

Як писав УНІАН, Парламентська асамблея Ради Європи висловила повну підтримку всім зусиллям з розслідування міжнародних злочинів РФ в Україні, і виступила за створення міжнародного трибуналу.

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