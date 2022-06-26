Російський президент хотів покінчити з суверенітетом і незалежністю України.

Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що президент Росії Володимир Путін вже не досяг своїх "стратегічних цілей" у війні проти України.

Про це він сказав у програмі CNN, пише The Washington Post.

"Коли мова заходить про стратегічні цілі Путіна, він вже зазнав невдачі. Його стратегічною метою було покінчити з суверенітетом і незалежністю України, стерти її з карти світу, включити до складу Росії. Це не вдалося", - сказав Блінкен.

Держсекретар США зазначив, що зараз на сході України йде "тактичний жорстокий бій", проте суверенна, незалежна Україна буде існувати довше, ніж Путін.

Він підкреслив, що російський президент намагався розділити НАТО, але зараз Альянс зміцнився і демонструє більшу єдність і силу, ніж будь-коли.

"Ми продовжимо колективно робити все можливе, щоб українці отримали те, що їм потрібно для відбиття російської агресії", - зазначив Блінкен.

У тій же програмі прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон порадив американцям, які страждають від "втоми від України", пам'ятати, що США завжди виступали за свободу і демократію.

"І якщо ми дозволимо Путіну піти залишитися безкарним, просто анексувати, завоювати значні частини вільної, незалежної, суверенної країни, на що він і збирається піти, якщо не всі, то наслідки для світу будуть абсолютно катастрофічними", - сказав він.

Раніше глава офісу президента України заявив, що заходу треба подвоїти антиросійські санкції і ще більше озброювати Україну.

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