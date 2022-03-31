Україна надала Конгресу перелік озброєння, необхідного для оборони держави від російських окупантів.
CNN опублікував дещо зі списку.
Йдеться про розвідувально-ударні дрони, тактичні радари, системи радіоелектронної боротьби з БПЛА і бойові літаки, зокрема – Су-25.
До списку також увійшли артилерійські системи, зенітно-ракетні комплекси, протитанкові ракети Javelin, протикорабельні ракети та обладнання для оптичного спостереження.
Україна просить про допомогу у лікуванні поранених військовослужбовців та ремонті бронетехніки у сусідніх країнах.
Минулого тижня Україна щоденно запитувала 500 ракет Stinger та Javelin американського виробництва.
Спікер Пентагону Джон Кірбі розповів, що перші 6 з "близько 30" нових поставок від США уже прибули в Україну.
Вашингтон надає пріоритет постачанню, яке найбільше всього потрібне українцям, включаючи протитанкові і протиповітряні системи, сказав Кірбі. А обіцяні Switchblade почнуть постачати найближчим часом.