За його словами, вода піде в заплаву.

Пошкодження дамби Курахівського водосховища не призведе до катастрофи таких масштабів, як після підриву греблі Каховської гідроелектростанції.

Про це в коментарі Суспільному розповів еколог Вадим Манюк. За його словами, також немає загрози для жителів берегової лінії річки Вовчої, оскільки анонсоване підняття рівня води на метр-півтора лише компенсує його падіння через спеку:

"Тривала посуха призвела до того, що рівень занизький, як для цього часу. Так влаштовані там населені пункти, що основні вулиці вищі за заплаву, тобто вода піде в заплаву, тож наслідки для жителів мінімальні".

Підрив дамби біля Курахового

Нагадаємо, 11 листопада очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив про російський удар по Терновській дамбі Курахівського водосховища. Через це рівень води у річці в межах Великоновосілківської громади піднявся на 1,2 метри.

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Вчора вдень Філашкін повідомив, що з водосховища вилилося вже 15 мільйонів кубометрів води, однак підтоплень житла, на щастя, не фіксували.

У Курахівській військовій адміністрації повідомили, що російські окупаційні сили намагалися уразити цю дамбу керованими авіаційними бомбами щотижня.

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