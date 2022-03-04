В РНБО зазначають, що президент країни-агресора хоче втягнути у війну інші країни.

Президент країни-агресора Володимир Путін хоче втягнути в війну проти України інші країни, зокрема держави-учасниці Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в ефірі телемарафону єдиних новин.

"Наша розвідка дає наступні дані. Путін дуже хоче залучити ОДКБ: киргизів, узбеків та інші народності. Якщо ми це побачимо, то це буде взагалі неприпустимо. Зараз є інформація, що вони намагаються збирати з Далекого Сходу, де живуть удмурти і якути. Вони вже там збирають, тому що охочих воювати у них вже не так багато", - зазначив Данілов.

Державами-членами ОДКБ є Росія, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Киргизія і Таджикистан.

Раніше генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявив, що найближчі дні російського вторгнення в Україну будуть ще гіршими.

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