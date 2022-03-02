Секретар РНБО вважає марними надії російських окупантів блокувати Київ.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявляє, що у війні з Росією, яка по-загарбницьки напала, тактична ініціатива поступово починає переходити до України.

Про це секретар РНБО повідомив у Facebook.

"Сьомий день героїчного українського національного спротиву! Вчора ворог дістав потужного удару у відповідь по всіх фронтах, тому вимушений робити перегрупування і мобілізувати додатковий резерв. Тактична ініціатива поступово починає переходити до України. Основні міста, як стратегічні цілі російських окупантів - Київ, Харків, Маріуполь - повністю під контролем української влади. Попри концентрацію єрєфією колосальних ресурсів для блокування і захоплення Миколаєва і Сум, ці міста успішно тримають оборону", - написав Данілов.

За його словами, на Донецькому оперативному напрямку ворогу не вдалося просунутися.

"Російські окупанти готуються до штурмових дій у напрямку Полісся та Сіверська. Московіти не полишають надії блокувати Київ. Але все це марно", - додав він.

"Ставка верховного головнокомандувача, яку очолює президент України Володимир Зеленський, завдяки блискучій роботі української розвідки і спецслужб, має вичерпну інформацію і повну картину планів та намірів командування військ країни-терориста. Активно допомагають нам своїми оперативними розвідданими наші західні партнери", - зазначив Данілов.

"Ситуація напружена, проти нас Кремль сконцентрував безпрецедентну в сучасній історії кількість військової техніки - тисячі тон броньованого металу, який буде знищений і спалений. Так що у нас, дорогі друзі, ще дуже багато роботи!" - підсумував Данілов.

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