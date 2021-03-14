Нагороди добровольцям вручив заступник голови Національної поліції Вадим Троян.

На Донеччині добровольці, які захищають територіальну цілісність України, отримали нагороди Міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомляє прес-служба МВС у Telegram-каналі.

«Захисників, які стали на захист незалежності та суверенітету країни, привітав заступник голови Національної поліції Вадим Троян, керівники поліції Донеччини та Луганщини та операції Об‘єднаних сил. 77 добробатівців, які несуть службу в складі ООС, були відзначені нагородами та відомчими заохочувальними відзнаками», - зазначили в МВС.

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День добровольця в Україні:

14 березня президент Уккраїни Володимир Зеленський відзначив добровольців державними нагородами. Так, орденом «За мужність» ІІІ ступеня відзначено 67 добровольців, з яких 64 - посмертно.

Серед нагороджених - члени Добровольчого українського корпусу «Правий сектор», батальйонів територіальної оборони «Донбас», «Айдар» та ОУН. Також відзначено членів батальйонів патрульної служби міліції особливого призначення «Шахтарськ» і «Чернігів», Української добровольчої армії, диверсійно-розвідувального підрозділу «Патріот», Окремої добровольчої роти «Карпатська Січ».

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Автор: Тамара Отовська