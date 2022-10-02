У майбутньому будуть створені бригади територіальної оборони у Донецьку, Луганську та Криму, зазначив міністр оборони України.

Міністр оборони України Олексій Резніков висловився про необхідність впорядкування обігу зброї в Україні і забезпечення тотальної військової підготовки громадян.

Про це міністр повідомив у соціальній мережі Facebook з нагоди відзначення Дня територіальної оборони України.

"Я переконаний, і ніколи не приховував цих поглядів, що успішна оборона і навіть виживання України при такому сусідстві можливе лише за умови, що наша тотальна оборона буде ґрунтуватися на принципі всеосяжної довіри. Один до одного, сусід до сусіда, народу - до влади і навпаки", - заявив міністр.

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"Навіть після нашої перемоги росіяни нікуди не подінуться. Ми маємо бути завжди готові дати відсіч - це найкращий спосіб відвернути ворога від агресивних намірів і зберегти Україну", - підкреслив Резніков.

"Це означає, що нам потрібно вирішити питання впорядкування обігу зброї з врахуванням вже набутого досвіду. А досвід свідчить: у Києві за дві доби роздали понад 20 тис. автоматів. І цю зброю наші громадяни спрямували проти ворога. Необхідно продемонструвати довіру до людей", - наголосив Резніков.

Міністр зазначив, що "потрібно збудувати нову систему, яка забезпечить тотальну військову підготовку".

"Це не означає, що кожен повинен вміти керувати танком чи стрибати с парашутом. Але кожен повинен розуміти своє місце і роль в обороні, бути готовим до її виконання. Готовим психологічно, мати відповідні навички та оснащення. Це велика робота, яка ще попереду. Сьогодні наша мета - звільнити наших людей і території", - завив міністр.

Він зазначив, що Україна з кожним днем стає міцнішою і обов’язково переможе. "Ми обов’язково створимо бригади тероборони у Донецьку, Луганську та Криму", - заявив Резніков.

Що відомо про територіальну оборону України - важливі новини

З 1 січня в Україні набув чинності закон про основи національного спротиву, що визначає правові та організаційні засади нацспротиву, завдання й повноваження сил безпеки та сил оборони з питань цього спротиву.

"Національним спротивом" називали залучення всього населення до протидії агресору, а також підготовку до такої протидії.

У законі йшлося, що територіальна оборона вестиметься по всій території нашої держави поза межами бойових дій, а рух опору - на тимчасово захопленій території.

3 травня Верховна Рада України ухвалила закон, яким надала можливість територіальній обороні виконувати завдання в районах ведення бойових дій. Пізніше президент Володимир Зеленський підписав цей закон.

Довідка УНІАН. Володимир Зеленський 30 вересня 2020 року своїм указом №417/2020 "Про День територіальної оборони України" встановив таке свято. День тероборони України відзначають щорічно у першу неділю жовтня.

23 лютого Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону про право на цивільну вогнепальну зброю.

У липні радник глави МВС Віктор Андрусів анонсував, що з наступного року українці зможуть вже вільно купувати пістолети.

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