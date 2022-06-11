Рішення про виконання таких завдань ухвалюватиме головнокомандувач ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який надає можливість територіальній обороні виконувати завдання в районах ведення бойових дій.

Про це свідчать дані картки законопроекту №6521 на сайті Верховної Ради.

Згідно з даними, президент підписав документ 10 червня.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила закон 3 травня.

Документом встановлюється, що виконання завдань територіальної оборони здійснюється на всій території України включно з районами ведення воєнних (бойових) дій.

Раніше визначалося, що виконання завдань тероборони здійснюється поза районами ведення бойових дій.

Рішення про виконання завдань тероборони в районах ведення бойових дій ухвалюється головнокомандувачем Збройних сил України.

Серед іншого, визначається, що з метою нарощування сил і засобів для стабілізації обстановки, а також у випадку визначення відповідної зони територіальної оборони районом ведення бойових дій, військові частини Сил територіальної оборони ЗСУ та добровольчі формування територіальних громад за рішенням головнокомандувача ЗСУ можуть залучатися до виконання завдань тероборони поза межами своєї зони територіальної оборони та в районах ведення бойових дій.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.