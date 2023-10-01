Ніхто не зможе "відключити" нашу стійкість, витримку, міцність та відвагу, підкреслив президент України.

Президент України Володимир Зеленський в День захисника України 2023 та захисниці наголошує, що важкі часи зробили українців сильними, а сильні наближають переможні часи.

У своєму зверненні з нагоди свята глава держави зазначає, що "перед кожним із нас і задля кожного з нас стоять наші сучасні вартові, наші бійці вздовж лінії фронту, які захищають нашу землю сьогодні".

"І я, і наш народ, і наша країна зараз, у якомусь сенсі слова, - на перехресті історії. На шляху до переломних моментів. Де з пам’яттю про минуле ми творимо сьогодення і пишемо нову сторінку своєї долі. Це особливо зрозуміло й помітно в цей день - День захисників і захисниць України. Державне свято, яке стало по-справжньому національним. Народним святом. Святом мільйонів українців, які боронять свою землю та не зупиняються ні на мить", - зауважує Зеленський.

Відео дня

Він додав, що ми дякуємо сьогодні всім, хто стояв, стоїть та буде міцно стояти, а також усім, хто першим прийняв важкий бій.

Президент підкреслив, що мета цього дня - ушанування хоробрості та героїзму захисників і захисниць незалежності й територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського народу.

"Важкі часи зробили нас сильними. А сильні наближають переможні часи. Крок за кроком. Сьогодні, завтра, щодня, щохвилини. Ні планово, ні аварійно ніхто не має й не зможе "відключити" нашу стійкість, витримку, міцність, відвагу. Вони не мають терміну дії, кінцевої дати чи крайньої точки, після якої ми припинили б спротив і боротьбу, окрім однієї - нашої перемоги. Щоденно наближаючи її, ми кажемо: "Будемо боротися стільки, скільки буде потрібно!", - наголосив Зеленський.

Він додав, що позаду нас - наша історія, а попереду - наша перемога і вільна країна, яку ми захищали, захищаємо та захистимо.

Своєю чергою, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у своєму привітанні зазначив, що День захисників і захисниць України 2023 - це свято кожного, хто обороняє нашу Батьківщину, і день наших героїв.

"Тих, хто воює зі зброєю в руках, у білих халатах чи допомагаючи із забезпеченням, відновлюючи енергетику чи навчаючи наших дітей", - сказав він.

Головнокомандувач підкреслив, що мета ворога - знищити нас та нашу державу, але він упевнений, що ворогові це не вдасться.

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Як повідомляв УНІАН, Покров Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії православна церква завжди відзначала 14 жовтня. Але цього року, у зв'язку з переходом Православної церкви України на новоюліанський календар, дата свята зсунулася на 13 днів раніше. Так, у 2023 році Покров Пресвятої Богородиці відзначається 1 жовтня.

В Україні у свято Покрови відзначають День захисників і захисниць України та просять для них заступництва Богородиці. Вважається, що Покров Пресвятої Богородиці - це день, коли всі молитви будуть почуті.

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