У офісі омбудсмена України збирають інформацію щодо кількості примусово переміщених до РФ українців та фіксують це як військові злочини.

Примусово вивезеним до РФ українцям, які погоджуються працювати на окупантів, заборонено виїзд з місця перебування протягом 2 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Вона навела дані РФ про кількість вивезених українських громадян.

"Якщо вірити РФ, то сьогодні вони підтвердили, що 402 тис. вже вивезли з України, з них 84 тис. – діти. Вчора було 366 тис. І нам зараз невідомо що з ними… Ми не можемо сказати, що цифри правильні чи неправильні. Але ми можемо зробити припущення, що вивозять. І про це є свідчення громадян, які телефонували нам і повідомляли, куди їх вивозили, і що з ними ще багато людей, яких вивозять у невідомих напрямках", - зазначила Денісова.

За її словами, йдеться про вивезення людей з територій, які контролювались Україною – це Волноваха, Маріуполь, Станиця Луганська та інші міста. Тобто мова йде саме про громадян України.

"Нам стало відомо, що їх утримують у фільтраційних таборах. Спочатку в Донецькій області, потім вивозять до РФ. Тих, хто не мають родичів в РФ, відправляють у фільтраційні табори. Везуть до Омська, Томська, Сахаліна…Тим, хто погоджується працювати, дають довідку, що вони не можуть протягом 2 років виїхати звідти", - розповіла Денісова.

Вона наголосила, що таке примусове вивезення громадян є порушенням статті 3 Конвенції про захист цивільного населення під час війни та ст. 9 Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, ст. 5 Європейської конвенції з прав людини.

Омбудсмен зауважила, що можливо й немає такої кількості вивезених з України громадян, як заявляє Росія, і це пропагандистські дії.

"Це їхні дані. Влада опікується цим питанням. Ми фіксуємо це як військові злочини. Я як омбудсман кожен день двічі на день передаю всі дані верховному комісару з прав людини. Вони задіяли всі можливі важелі впливу на РФ, щоб з’ясувати обставини, за яких вивезли громадян, кількість. І наша влада веде свої перемовини щодо повернення людей", - повідомила Денісова.

Раніше стало відомо, що окупанти примусово депортували до фільтраційних таборів РФ майже 6 тисяч маріупольців

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