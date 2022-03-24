Україна закликає міжнародну спільноту ухвалити нові жорсткі санкції проти РФ, аби зупинити її смертоносну воєнну машину.

Російська армія примусово депортувала до російських фільтраційних таборів вже близько 6 тисяч маріупольців, аби використати їх як заручників для політичного тиску на Україну.

Про це зазначено у заяві Міністерства закордонних справ України про розпочатий Росією новий етап терору проти міста Маріуполь.

"Мешканців, які вціліли під бомбардуваннями російської авіації та обстрілами артилерії, нині намагаються примусово депортувати на територію РФ… Паралельно збройні сили Росії обстрілюють евакуаційні колони, які намагаються виїхати із Маріуполя на неокуповану територію України", - наголосили у МЗС.

Також зазначається, що російські війська продовжують утримувати гуманітарний конвой автобусів, який кілька днів тому прибув за маріупольцями із Запоріжжя.

"Міжнародна спільнота має ухвалити нові жорсткі санкції проти РФ, аби зупинити її смертоносну воєнну машину, а також припинити будь-які бізнес-зв‘язки з російськими компаніями задля припинення фінансування війни Росії проти України", - закликали в українському МЗС.

Як відомо, російські війська, знищивши міст через Десну, перетворили Чернігів на свого заручника, а місцевих жителів планують "евакуювати" до Курської області.

Вас також можуть зацікавити новини: