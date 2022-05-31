За даними Міністерства фінансів, щомісячно дефіцит державного бюджету становить 5 млрд доларів.

Державний бюджет лише на третину фінансується з власних надходжень, дві інші третини - це міжнародна грантова та кредитна допомога.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, допомога партнерів - наразі найважливіше джерело для держбюджету.

"Бюджет зараз у такому стані, що наші доходи ми зараз розцінюємо у вторинному контексті, первинний - це міжнародна грантова та кредитна допомога. Наші доходи за оптимістичними оцінками зараз покривають лише одну третину наших видатків, дві третини покриваються коштом запозичень і грантових коштів", - зазначив Марченко.

Нагадаємо, за даними прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, бюджетний дефіцит України через війну складає п'ять мільярдів доларів щомісяця.

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