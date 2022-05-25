За словами міністра фінансів, в цілому дефіцит держбюджету у травні становить 5 мільярдів доларів.

Для фінансування усіх необхідних видатків у травні державному бюджету не вистачає ще 3 млрд дол.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час онлайн-дискусії, організованої Atlantic Council.

За словами міністра, в цілому дефіцит держбюджету у травні становить 5 млрд доларів, але 2 млрд доларів нададуть міжнародні партнери, однак цього не вистачить.

"У травні у нас не буде цієї суми (5 млрд доларів — УНІАН). Наразі ми отримали лише 1,2 млрд доларів. До кінця цього місяця ми очікуємо отримати до 2 млрд доларів, але не 5 млрд доларів", - зазначив Марченко.

Як повідомляв УНІАН, раніше Сергій Марченко повідомив, що на тлі повномасштабного військового вторгнення Росії Україна завершила квітень з дефіцитом бюджету в 125 млрд грн. При цьому надходження від податкової та митниці склали 53 млрд грн, що перевищило очікування, а на травень заплановано 57 млрд грн надходжень.

За словами міністра, щомісячний дефіцит планують погашати завдяки міжнародним грантам і кредитам. Марченко додав, що тривають переговори про міжнародні гранти в обсязі 11 млрд доларів, з них 5 млрд доларів Україна вже отримала.

Вас також можуть зацікавити новини: