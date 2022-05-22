Раніше радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомляв про збиття літака Су-25 з переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger.

Львівські десантники уточнили, що у Луганській області збили російський Су-25 з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла".

Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України у соцмережі Facebook.

"Сьогодні в одному з районів виконання завдань, підрозділом протиповітряної оборони 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ був успішно збитий російський штурмовик Су-25 "Грач". Броньований літак окупантів був назавжди приземлений розрахунком ПЗРК "Ігла", - йдеться у повідомленні.

Також сказано, що даний факт в черговий раз підтверджує професіоналізм воїнів-зенітників Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що у Луганській області військовослужбовці Збройних сил України збили російський Су-25, пілот загинув. При цьому, за його даними, літак було збито з переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger.

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