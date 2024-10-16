Дешеві дрони в Україні назавжди змінили танкову війну, - The Telegraph

Сьогодні танки рідко використовуються для масованих атак, як це було в минулому, і їхні екіпажі діють обережніше, ніж будь-коли.

Широкомасштабна війна Росії проти України не зробила танки застарілими, але змусила їхніх операторів діяти більш обережно.

Як пише The Telegraph, фронт заполонили невеликі безпілотники. Загроза з боку цих дронів, які можуть нести гранати або вибухівку, змушує танкістів ховатися та діяти приховано, щоб вижити.

"Дрони перетинають повітряний простір, полюючи на цінні цілі, такі як бронетехніка та артилерія", – зазначає Девід Кириченко для Центру аналізу європейської політики у Вашингтоні.

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Це призвело до суттєвих змін у тактиці застосування танків. Нова "ера обережного танку" сильно відрізняється від минулих часів, коли танки могли вільно пересуватися полем бою навіть у денний час. Тоді головні загрози включали мінування, артилерію, ручні протитанкові засоби та інші танки, але не дрони.

Проте новітні безпілотники кардинально змінили правила гри, і це стало очевидним з початком російського вторгнення в Україну в 2022 році. Російські танкові колони, які намагалися прорватися до Києва, були постійно під спостереженням українських дронів, що дозволяло артилерії та протитанковим силам ефективно влаштовувати засідки.

До 2023 року ситуація ускладнилася з появою FPV-дронів, які можуть атакувати танки з незахищених кутів – зверху або ззаду. Україна нині виготовляє близько трьох мільйонів таких дронів на рік, а Росія намагається не відставати.

Більшість танків були спроєктовані для захисту від атак з фронту або з боків, але безпілотники здатні завдавати ударів з непередбачуваних напрямків. Як зазначив танкіст на ім'я Богдан, "дрон FPV за 500 доларів може знищити танк вартістю мільйони".

FPV-дрони стали однією з головних загроз для танків обох сторін конфлікту. За даними аналітиків Oryx, за час війни Росія втратила близько 3300 танків, що становить кількість, рівну її довоєнному запасу. Україна втратила майже 900 танків, що також дорівнює запасу перед війною.

Сьогодні танки рідко використовуються для масованих атак, як це було в минулому, і їхні екіпажі діють обережніше, ніж будь-коли. Танки працюють з-під прикриття та використовують додаткові засоби захисту, щоб мінімізувати ризики від дронів.

Хоча танки втратили свою колишню ефективність, як зазначає танкіст Віктор, вони залишаються важливим елементом на полі бою. Однак безпілотники назавжди змінили характер танкової війни.

Українські дрони на фронті

Журналісти Forbes відзначають, що українські дрони наразі можуть вражати вночі не лише статичну, а й рухому техніку ворога. Зокрема видання пише про український дрон з групи Nemesis, який знищив ворожий "танк-черепаху".

Тим часом командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес розкритикував українські розробки дронів. Він відзначив, що із сотень компаній-виробників БпЛА, насправді ефективними є лише п'ять. За словами військових, для бійців вже стало звичним доробляти отримані дрони, аби ті могли виконувати бойові задачі.

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